Samsun’un Havza ilçesine 33,7 kilo yağış düştü

SAMSUN (İHA) – Samsun’un Havza ilçesinde son 24 saatte metrekareye 33,7 kilo yağış düştü.

Yurt genelinde etkili olan yağışlar Samsun’da da etkisini gösterdi. 17 ilçesi bulunan Samsun’da tüm ilçeler son 24 saatte yağış aldı. En çok yağışın olduğu ilçe son 24 saatte metrekareye 33,7 kilo yağışın düştüğü Havza olurken, en az yağış alan ilçe ise 8,2 kilo ile Ayvacık oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Samsun ve civar illeri için ‘kuvvetli yağış’ uyarısı yaptı. Meteorolojiden yapılan uyarıda, “Yapılan son değerlendirmelere göre; bölge genelinin çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, sabah saatlerinde Kastamonu’nun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Samsun, Çorum, Amasya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının 2 ila 6 derece azalarak mevsim normallerine inmesi bekleniyor. Yağışların; Samsun, Çorum, Amasya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını gibi) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Öte yansan Samsun’da son 24 saatte 13 Aralık saat 06.00 ile 14 Aralık saat 06.00 arasında Havza’da metrekareye 33,7 kilo, Yakakent’te 26,6 kilo, Vezirköprü’de 23,7 kilo, Kavak’ta 23,6 kilo, Bafra’da 23,3 kilo, Alaçam’da 21,4 kilo, Terme’de 20,6 kilo, Canik’te 18,4 kilo, Ladik’te 18,3 kilo, 19 Mayıs ve Çarşamba’da 18,2 kilo, Salıpazarı’nda 16,7 kilo, Atakum’da 16,5 kilo, Asarcık’ta 14,8 kilo, Tekkeköy’de 13,4 kilo, İlkadım’da 12 kilo ve Ayvacık’ta 8,2 kilo yağış düştü.

Bölgede etkili olan yağışların hafta başına kadar sürmesi tahmin ediliyor. Yağışların 14 Aralık Cuma günü kuvvetli sağanak şeklinde, hafta sonuna kadar ise sağanak şeklinde olması tahmin ediliyor.