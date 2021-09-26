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Samsun’un gururu oldu

Samsunlu atlet Musa Akbulut Gelibolu Maratonu’nda ikinci olarak Samsun’un gururu oldu.

SAMSUN 26.09.2021, 18:58
Samsun’un gururu oldu

Samsunlu atlet Musa Akbulut Gelibolu Maratonu’nda ikinci olarak Samsun’un gururu oldu.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi ameliyathanesinde sağlık memuru olarak görev yapan Musa Akbulut bugün Çanakkale Gelibolu’da düzenlenen Gelibolu Maratonu’nda Samsun Büyükşehir Belediyesi adına koşuya katılarak Samsun’u temsil etti. Şehitler için koştuğunu ve bu maratonun kendisi için duygusal olduğunu belirten Musa Akbulut Yarı Maraton parkurunda kendi kategorisinde 2. olarak büyük başarı sağladı.

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