Samsun’un eğitim kapasitesi 692 derslik daha artacak

Samsun’da 60 okul yapım işi tamamlandığında eğitim kapasitesi 692 derslik artacak.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün Samsun genelinde 61 adet yapım işi bulunuyor. Bu işlerden 59’u okul binası yapım işi, 1’i derslik dışı bina yapım işi ve 1’i de özel eğitim kampüsü yapım işi olarak dikkat çekiyor.

Okul yapım işleri çerçevesinde 31 adet anaokulu binası yapım işinden 208 derslik, 6 adet özel eğitim anaokulu binası yapım işinden 60 derslik, 9 adet ilkokulu binası yapım işimden 148 derslik, 10 adet ortaokul binası yapım işinden 188 derslik, 1 adet Anadolu lisesi yapım işinden 24 derslik, 2 adet mesleki ve teknik Anadolu lisesi yapım işinden 40 derslik ve de 1 adet özel eğitim kampüsü yapım işinden 24 derslik olmak üzere toplam 692 yeni derslik Samsun’un eğitim kapasitesine katılacak.

Projeler çerçevesinde 5 adet okulun yapımı tamamlandı. Tamamlanan okullardan 1’i anaokulu, 3’ü ilkokul ve 1’i de mesleki ve teknik Anadolu lisesi olarak dikkat çekti. Bunların haricinde 9 adet okulun (2 anaokulu, 1 ilkokul, 4 ortaokul, 1 Anadolu lisesi ve 1 mesleki ve teknik Anadolu lisesi) yapımına devam ediyor. 45 adet okul yapım işinin ihale hazırlıkları devam ediyor ve 1 adet özel eğitim kampüsü ihale hazırlıkları devam ediyor. 1 adet derslik dışı atölye yapım işi için de ihale hazırlıkları devam ediyor.

Projelerin 61’inin toplam bedeli 953 milyon 671 bin TL olarak değerlendiriliyor.