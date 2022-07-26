Samsun’un ana arterine 40 bin ton asfalt

Samsun Büyükşehir Belediyesi, şehrin en önemli ana arteri Atatürk Bulvarı’nı 40 bin ton asfalt dökerek yenilerken, Subaşı’na yapılan 142 araç kapasiteli mekanik otopark ise hizmete girdi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin TEKNOFEST çalışmaları kapsamında şehrin dört bir yanındaki çalışmaları gece-gündüz aralıksız devam ediyor. Atatürk Bulvarı da bu kapsamda yenileniyor. 40 bin ton asfalt dökülen yolun yatay işaretlemeleri yapılıyor. Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, Atatürk Bulvarı’ndaki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Karayolları Kavşağı ile Belediyeevleri Kavşağı arasındaki gidiş-geliş 18 kilometrelik yolun 9 kilometresi cuma günü tamamlanıyor. Yolun kara bandını cuma gününe kadar bitirmeyi hedefleyen ekipler, aynı şekilde deniz tarafındaki çalışmalara başlayacak.

Asfaltla kaplanan yolda Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından da çizgi çalışmaları yapılıyor. 40 bin ton asfalt dökülecek yolda yatay işaretleme ve el uygulaması çalışmaları yapılıyor. Kısım kısım kapatılan ve tamamlandıkça açılan yolda trafiğin aksamaması için de ekipler yoğun mücadele veriyor.

Çalışmalarda, yol yüzeyinin konfor ve güvenliğini artırmak adına son teknoloji multiplex elektronik duyargalı, 12 metreye kadar tek parça halinde asfalt serebilen finişer makinesi, iki adet trimer asfalt kazıyıcı, 2 adet süpürge makinesi, 40 kamyon, 4 adet çift bandajlı asfalt silindiri, bir adet minicase makinesi ile 70 personel görev alıyor. Günde 1 kilometre asfalt serimi yapılıyor.

Subaşı Mekanik Katlı Otoparkı açıldı

Samsun Büyükşehir Belediyesi’nce yapımı tamamlanan Subaşı Mekanik Katlı Otoparkı hizmete açıldı. Test aşaması sona eren ve araç alımına başlayan otopark sürücülerden tam not aldı. 2 katlı ve 142 araç kapasiteli Subaşı Mekanik Katlı Otoparkı’na aracını park eden sürücü Ali Çakır, “Hayatımda hiç mekanik otopark görmedim. Bunları ancak filmlerde görüyorduk. Şehir için büyük bir hizmet. Samsun’a yakıştı. Tebrik ediyorum” dedi.

Çarşamba ve Havza Mekanik Otoparkları sırada

Bir aracın 3 ila 5 dakika arasından park edilip araç sahibine teslim edilen sistem, özellikle bölge esnafı ve vatandaşların yoğun ilgisini gördü. Bu arada Büyükşehir Belediyesi’nin aynı şekilde hizmet verecek Çarşamba ve Havza ilçelerindeki mekanik otopark projelerinin çalışmaları da sürüyor. Her iki ilçedeki otoparklar da kısa sürede hizmete alınacak.

Subaşı Mekanik Otoparkı’nda sistem şöyle işliyor: Sürücü aracını otopark girişine bıraktıktan sonra butona basıyor. Sistemin devreye girmeyesiyle araç otomasyon kontrollü asansörler sayesinde park ediliyor. Tamamen otomatik olarak işleyen süreçte sürücüler aynı yöntemle araçlarını girişten teslim alıyor. Bir aracın getirilme süresi ise 3 ile 5 dakika arasında değişiyor.

SASKİ Tekkeköy’de hatları yeniliyor

Öte yandan, Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü Tekkeköy ilçesi Köprübaşı Mahallesi’nin kanalizasyon hatlarını yeniliyor. SASKİ, Tekkeköy ilçesi Köprübaşı Mahallesi’ne 7 bin 222 metrelik kanalizasyon hattı döşüyor. İki etap halinde uygulanacak projenin 3 bin 200 metrelik kısmını oluşturan birinci etabının yüzde 70’i tamamlandı. Diğer bölümün de çalışmaları sürüyor. Ekipler, iki etabında en kısa sürede tamamlanmasını hedefliyor.

Köprübaşı Mahalle Muhtarı Ufuk Macit, “Mahallenin altyapı sorunu uzun yıllardır çözülememişti. Mahalle nüfusumuzun zamanla artmasıyla hatlar yetersiz kalıyordu. Durumu Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir’e iletince hemen buradaki soruna el attı. Çok önemli bir proje bizim için. Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

9 milyon 27 bin 500 TL tutarındaki proje tamamlandığında Köprübaşı Mahallesi Kanalizasyon sorunlarından kurtulmuş olacak.