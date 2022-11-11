Samsun’un 10 ay 10 günlük uyuşturucu raporu: 100’lerce kilo ve 100 binlerce kök uyuşturucu ele geçirildi

Samsun’da bu yıl içinde kolluk kuvvetlerince yapılan operasyonlarda 279 kilo 341 gram kubar esrar, 1 kilo 965 gram toz esrar, 14 bin 268 adet ecstasy, 13 kilo 269 gram sentetik kannabinoid, 776 bin 946 kök kenevir, 440 gram kokain, 43 gram eroin, 364 kilo 954 gram skunk, 37 kilo 689 gram metamfetamin ve 679 bin 36 kapsül sentetik ecza ele geçirildi.

Samsun Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından narkotik suçlarla mücadele çerçevesinde 1 Ocak-10 Kasım tarihleri arasında uygulamalar gerçekleştirildi. 4 bin 390 olayla ilgili 6 bin 238 şüpheli yakalandı. Yapılan operasyonlarda toplam 279 kilo 341 gram kubar esrar, 1 kilo 965 gram toz esrar, 14 bin 268 adet ecstasy, 13 kilo 269 gram sentetik kannabinoid, 776 bin 946 kök kenevir, 440 gram kokain, 43 gram eroin, 364 kilo 954 gram skunk, 37 kilo 689 gram metamfetamin, 679 bin 36 kapsül sentetik ecza, 382 adet ruhsatsız tabanca, 275 adet av tüfeği, 50 adet kurusıkı tabanca, 4 bin 138 adet mühimmat, 279 bin 96 litre kayıt dışı akaryakıt, 511 litre kaçak alkol, 3 bin 126 paket bandrolsüz kaçak sigara, 799 adet tarihi obje, 251 bin 988 adet makaron, 9 adet cep telefonu, 35 adet dedektör ve 239 adet muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi.

Eğitimler ve tanıtımlar

Arz ile mücadele haricinde önlemeye yönelik olarak, okullarda güvenli eğitim ortamlarının sağlanması amacıyla okul önleri, park ve bahçeler ile riskli bölgelerde uygulama faaliyetleri de devam ediyor. Narko-rehber faaliyetleri çerçevesinde 2022 yılında 816 toplantıda 22 bin 405 vatandaşa eğitim verildi. Aynı dönemde ’En İyi Narkotik Polisi Anne’ faaliyetleri çerçevesinde 14 bin 109 anne ve anne adayına eğitim verildi. Narko-nokta faaliyetlerinde ise aynı dönemde Samsun’da 37 etkinlikte 15 bin 522 vatandaşa broşür dağıtılarak, UYUMA uygulaması tanıtıldı. Uyuşturucu suçlarını tüm yönleri ile analiz ederek mücadele yöntemleri geliştirmek amacıyla 12 bin 318 şahsa yönelik Narkolog anketi düzenlendi.

"Samsun’da uyuşturucuyla mücadeleye sıfır tolerans anlayışıyla kararlılıkla devam edilecektir"

Geleceğimizin teminatı çocukların zehirlenmesinin önüne geçebilmek için gece gündüz demeden özveriyle gayret gösteren tüm emniyet ve jandarma personelini tebrik ederek, bu mücadelenin operasyonel faaliyetlerin yanı sıra eğitim ve bilgilendirme çalışmalarıyla da güçlendirildiğini belirten Samsun Valisi Zülkif Dağlı, "Samsun’da uyuşturucuyla mücadeleye sıfır tolerans anlayışıyla kararlılıkla devam edilecektir" dedi.