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Samsunsporlu futbolcular sağlık kontrolünden geçti

Samsunspor A Takımı oyuncuları, VM Medical Park Samsun Hastanesi’nde sağlık taramalarını yaptırdı.

SAMSUN 02.07.2021, 10:59
Samsunsporlu futbolcular sağlık kontrolünden geçti

Samsunspor A Takımı oyuncuları, VM Medical Park Samsun Hastanesi’nde sağlık taramalarını yaptırdı.

Samsunspor A Takımı oyuncularından Ahmethan Köse, Onur Eriş, Recep Burak Yılmaz, Nurullah Aslan ve Gökhan Karadeniz, VM Medical Park Samsun Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti. Kontrollerde eko- efor testine tabi tutulan sporculara çeşitli tahlillerin yanı sıra kardiyoloji, göğüs hastalıkları, genel cerrahi, göz, ortopedi, kulak-burun-boğaz ve iç hastalıkları muayeneleri yapıldı.
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