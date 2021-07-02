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Samsunsporlu futbolcular sağlık kontrolünden geçti
Samsunspor A Takımı oyuncuları, VM Medical Park Samsun Hastanesi’nde sağlık taramalarını yaptırdı.
SAMSUN 02.07.2021, 10:59
Samsunspor A Takımı oyuncuları, VM Medical Park Samsun Hastanesi’nde sağlık taramalarını yaptırdı.Samsunspor A Takımı oyuncularından Ahmethan Köse, Onur Eriş, Recep Burak Yılmaz, Nurullah Aslan ve Gökhan Karadeniz, VM Medical Park Samsun Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti. Kontrollerde eko- efor testine tabi tutulan sporculara çeşitli tahlillerin yanı sıra kardiyoloji, göğüs hastalıkları, genel cerrahi, göz, ortopedi, kulak-burun-boğaz ve iç hastalıkları muayeneleri yapıldı.