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Samsunsporlu futbolcular sağlık kontrolünden geçti

Samsunsporlu futbolcular Melih Okutan ve Barış Başdaş sağlık kontrollerinden geçti

SAMSUN 10.08.2021, 16:16
Samsunsporlu futbolcular sağlık kontrolünden geçti

Samsunsporlu futbolcular Melih Okutan ve Barış Başdaş sağlık kontrollerinden geçti

Samsunspor A Takımı oyuncularından Melih Okutan ve Barış Başdaş, VM Medical Park Samsun Hastanesi’nde sağlık taramalarını yaptırdı. Kontrolde eko-efor testine tabi tutulan sporculara çeşitli tahlillerin yanı sıra kardiyoloji, göğüs hastalıkları, genel cerrahi, göz, ortopedi, kulak-burun-boğaz ve iç hastalıkları muayeneleri yapıldı.
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