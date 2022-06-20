banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Suudi Arabistan, bu yılki hac planını açıkladı
Suudi Arabistan, bu yılki hac planını açıkladı
Baba, oğul ve torun birlikte sınava girdi
Baba, oğul ve torun birlikte sınava girdi
Jorge Jesus’tan oyunculara yakın takip
Jorge Jesus’tan oyunculara yakın takip
Borsa haftaya yükselişle başladı
Borsa haftaya yükselişle başladı

Samsunspor, teknik ekibine yeni transfer

Samsunspor, İtalyan teknik adam Marcelo Cottafava’yı renklerine kattı. Cottafava, takımda yardımcı antrenör olarak görev alacak.

SAMSUN 20.06.2022, 21:21
Samsunspor, teknik ekibine yeni transfer

Samsunspor, İtalyan teknik adam Marcelo Cottafava’yı renklerine kattı. Cottafava, takımda yardımcı antrenör olarak görev alacak.

Önümüzdeki sezon Spor Toto 1. Lig’de şampiyonluk hedefleyen Samsunspor, İtalya Serie A takımı Torino FC’de görev alan İtalyan Teknik Direktör Marcelo Cottafava ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Samsunspor’dan yeni transfer ile ilgili yapılan açıklamada; “Kulübümüz son olarak İtalya Serie A takımlarından Torino FC’de görev alan İtalyan Teknik Direktör Marcelo Cottafava ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Marcelo, Teknik Direktörümüz Bayram Bektaş’ın ekibinde yardımcı antrenör olarak yer alacaktır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz” denildi.

Yorumlar (0)
22°
parçalı bulutlu