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Samsunspor, teknik ekibine yeni transfer
Samsunspor, İtalyan teknik adam Marcelo Cottafava’yı renklerine kattı. Cottafava, takımda yardımcı antrenör olarak görev alacak.
SAMSUN 20.06.2022, 21:21
Samsunspor, İtalyan teknik adam Marcelo Cottafava’yı renklerine kattı. Cottafava, takımda yardımcı antrenör olarak görev alacak.
Önümüzdeki sezon Spor Toto 1. Lig’de şampiyonluk hedefleyen Samsunspor, İtalya Serie A takımı Torino FC’de görev alan İtalyan Teknik Direktör Marcelo Cottafava ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Samsunspor’dan yeni transfer ile ilgili yapılan açıklamada; “Kulübümüz son olarak İtalya Serie A takımlarından Torino FC’de görev alan İtalyan Teknik Direktör Marcelo Cottafava ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Marcelo, Teknik Direktörümüz Bayram Bektaş’ın ekibinde yardımcı antrenör olarak yer alacaktır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz” denildi.