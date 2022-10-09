Samsunspor, Altınordu maçı için hazırlıklara başladı

Samsunspor, hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı Altınordu maçı hazırlıklarına başladı.

Samsunsporlu futbolcular, Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde Nuri Asan Tesisleri’nde, hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı Altınordu maçı öncesi antrenmanlara başladı. Antrenmanda, Gençlerbirliği maçında oynayan oyuncular yenileme çalışması yaparken, diğer oyuncular ise ısınma hareketleri, pas çalışması ve yarı sahada oyun oynadı.