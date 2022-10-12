Samsunluların konservatuvara ilgisi arttı: 1174 kayıt

Samsun Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı’nda piyanodan, halk danslarına kadar 11 branşta düzenlenen ücretsiz kurslar için kayıtlar sona erdi. 3.5 yılda 2 bin 500 kişinin yararlandığı kurslara 2022-2023 döneminde 1174 kişi kayıt yaptırdı.

Büyükşehir Belediyesi, kentin kültürel ve sosyal yaşamına da ışık tutmaya devam ediyor. Açıldığı günden bu yana kendi yeteneğinin peşinden giden binlerce çocuğun ve yetişkinin hayatına dokunan Samsun Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı, Samsun’un kültür ve sanat hayatına katkı sunuyor.

Eğitim kalitesi, ciddiyeti ve profesyonel öğretici kadrosuyla konservatuvarda piyano, keman, bağlama, ut, gitar, Türk Halk Müziği Korosu, Türk Sanat Müziği Çocuk Korosu, tiyatro, halk dansları, diksiyon ve güzel konuşma gibi 11 branşta düzenlediği kurslarla 7’den 70’e binlerce kişinin hayatına dokunuyor. Açılan kurslardan 3.5 yılda 2 bin 500 kişi yararlanırken, 2021- 2022 eğitim döneminde 850 kişi yetenekli olduğu alanlarda eğitim alma imkanı yakaladı. 2022-2023 döneminde de 1174 kişi kurs için kayıt yaptırdı. Kurs dönemi boyunca kursiyerlere 45 öğretmen tarafından eğitim verilecek.

“Sanat insanların hayatına dokunmaktır” diyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Konservatuvarımız aracılığı ile binlerce çocuğun ve yetişkinin hayatına dokunduk. Belediyeciliğin en önemli ayağı sosyal belediyecilik. Biz bu konuda elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret ediyoruz. Çocuklarımıza, gençlerimize kısacası insanımıza daha iyi bir gelecek sunma adına gayret ediyoruz" dedi.