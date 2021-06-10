Samsunlu öğrenciler Türkiye 3’üncüsü oldu

TÜBİTAK’ın düzenlediği 52. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması’nda Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi(İHL) öğrencileri fizik alanında Türkiye 3’üncüsü oldu.

TÜBİTAK’ın düzenlediği yarışmaya bu yıl 2 bin 615 farklı okuldan 11 bin 251 kız ve 7 bin 858 erkek öğrenci olmak üzere toplam 19 bin 109 öğrencinin hazırladığı 14 bin 10 proje başvurusu alındı. TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından düzenlenen 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması’nda Samsun Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Sefa Merve Zehiroğlu ve İclal Şeker fizik alanında hazırladıkları proje ile önce bölge finalinde birinci olarak Türkiye finaline katılmaya hak kazandı ve final yarışmasında da Türkiye üçüncülüğü başarısını elde etti.

Fizik öğretmeni Deniz Üstün Çelik’in danışmanlık yaptığı, Atakum Anadolu İHL 11. sınıf öğrencileri İclal Şeker ve Safa Merve Zehiroğlu tarafından hazırlanan rüzgar türbin kanadı kaplama malzemelerine alternatif kenevir takviyeli biyomkompozit adlı proje Türkiye 3.’sü oldu. Bu proje ile öğrenciler ülkede yetişen kenevir ile doğa dostu biyokompozit malzeme üreterek dışa bağımlılığı azaltmak ve çiftçiyi desteklemeyi amaçladı. Cam elyaf yada fiber karbon gibi malzemelerden daha dayanıklı hammaddesi kenevir olan biyokompozit malzeme üretmeyi amaçlayan gençler başarıyı göğüsledi.

Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi, fen bilimleri alanında tarihinde ilk kez katıldığı TÜBİTAK 2204-A lise öğrencileri araştırma projeleri yarışmasına birçok fen lisesi, proje okulları ve özel okulları geride bırakarak Samsun bölge birincisi ve finalisti olmuş, ardından Türkiye finallerin de de üçüncülük alarak bu alanda büyük bir başarıya imza attı. Finallerde Türkiye genelinde fizik alanında 24 proje yarıştı. Tüm dünyayı saran pandemi döneminde hem laboratuvarda hem de literatür taramasında öğrenciler olağanüstü gayret göstererek başarıyı elde etti.