Samsunlu iş adamından 2 bin koli erzak yardımı

Samsunlu iş adamı Vahap Çelik, Kızılay’a ve Bir El Bir Umut Derneği’ne 2 bin koli erzak yardımında bulundu.

Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine bağışlanması için Bir El Bin Umut Derneği’ne 2 bin koli erzak yardımı sözü veren Vahap Çelik sözünü tuttu. Derneğin depolama alanı kapasitesi nedeniyle erzak teslimatı bugün gerçekleşti. Bir El Bin Umut Derneği Başkanı Gamze Ayıkcan ise derneklerine yapılan büyük miktarda yardımı aynı zaman da Başkan Vekilliğini yaptığı Atakum Kızılay Derneğine bağışladı.

Türk Kızılay Samsun Şubesi’nden yapılan açıklamada, "Atakum Kızılay Ramazan’ın son günü faaliyetlerine devam ediyor. İş adamı Vahap Çelik Bey erzak bağışladı. Vahap Çelik Bey’e göstermiş olduğu bu Ali Cenaplığından, cömertliğinden dolayı teşekkür ederim. Biz bu gıdaları sadece Atakum ilçemizde değil Samsun’un diğer ilçelerinde de dağıtıma sunacağız. Bu gerçekten bizi duygulandıran bir bağıştır" denildi.