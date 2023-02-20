Samsunlu hayırseverler depremzedelerin yanında

Samsun’da faaliyet gösteren Hayata Anlam Katanlar Derneği, depremin ilk gününden itibaren birçok ilde depremzedelerin yardımına koştu.

Çalışmaları hakkında bilgi veren Hayata Anlam Katanlar Derneği Başkanı Murat Değirmenci, "Gaziantep, Nurdağ, Kahramanmaraş, Elbistan ve Hatay’da depremin ilk gününden itibaren arama kurtarma faaliyetleri başta olmak üzere tüm desteğimizle bölgedeydik. Arama kurtarma çalışmalarının ardından yardım faaliyetlerini yürüttük” dedi.

Tüm yardımların özellikle kırsal bölgeler ağırlıkta olmak üzere birebir afetzedelere ulaştırıldığının altını çizen Başkan Değirmenci, "Hızlı bir şekilde organize olarak, gönüllülerimiz ve hayırseverler tarafından bizlere emanet edilen yaklaşık 5 tır malzemeyi bölgeye ulaştırarak, özellikle köylerde ve kırsal bölgelere ulaşarak dağıtımlarını birebir sağladık. Gaziantep ve Kahramanmaraş başta olmak üzere saha çalışmalarımız devam ediyor. Yardım çalışmalarının yanı sıra çadır kentlerin kurulumuna yardım ediyor. Psikolojik desteğe ihtiyaç duyan afetzedelere destek hizmeti veriyoruz" diye konuştu.

“Yaraları birlikte saracağız”

Deprem bölgesini terk ederek Samsun’a yerleşen ailelerin de yanlarında olduklarını ifade eden Başkan Değirmenci, “İlimize taşınan 13 aileye ev bulmaları konusunda yardımcı olarak, bütün ihtiyaçlarını karşıladık. Ev eşyalarını gıdalarını, giyim ihtiyaçlarını ve hijyen kitlerini sağladık. Depremzede ailelerimizin çocuklarının travmalarını çabuk atlatmaları için onlar için etkinlikler düzenledik. Tüm üyelerimize, gönüllülerimize ve hayırseverlerimize yanımızda oldukları için teşekkür ediyoruz. Omuz omuza bu yaraları hep birlikte saracağız” şeklinde konuştu.