banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
İstanbul'da asker uğurlamaları yasaklandı
İstanbul'da asker uğurlamaları yasaklandı
"Çarklarımız güçlü şekilde dönmeye devam edecek"
"Her türlü kriz senaryosunu boşa çıkaracağız"
İstanbul Sözleşmesi nedir?
İstanbul Sözleşmesi nedir?

Samsunlu besiciler bu kurbanda umduğunu buldu

SAMSUN KIRMIZI ET ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ BAŞKANI ERDAL DOĞAN, BU KURBAN BAYRAMINDA SAMSUNLU HAYVAN ÜRETİCİLİLERİNİN UMDUĞUNU BULDUĞUNU VE MALLARININ ELLERİNDE KALMADIĞINI SÖYLEDİ.

SAMSUN 06.08.2020, 16:48
3
Samsunlu besiciler bu kurbanda umduğunu buldu

SAMSUN (İHA) – Samsun Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Erdal Doğan, bu Kurban Bayramı’nda Samsunlu hayvan üreticilerinin umduğunu bulduğunu ve mallarının ellerinde kalmadığını söyledi.

Türkiye’nin bazı illerinde elde kalan kurbanlık hayvanların Et ve Süt Kurumu tarafından alınacağı tartışmaları yapılırken, Samsun’da ise üreticiler Kurban Bayramı’ndaki satışlardan memnun kaldı. Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Erdal Doğan, Samsun’da yaklaşık 40 bin kurbanlık hayvanın satışının yapıldığını ifade ederek, açıklamalarda bulundu.

“Bu bayram besiciler için iyi geçti”

Besicinin yüzünün güldüğünü ifade eden Samsun Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Erdal Doğan, “Bu sene kurban hem besici hem de vatandaş açısından iyi geçti. Pandemi dolayısıyla devletimiz aldığı önlemler kapsamında steril ortamda kurbanlıklar kesildi. Bizim ilimizde kalan kurbanlıkların Et ve Süt Kurumu’na verilmesi gibi bir durum söz konusu değil. Çevre illerle de görüştüğümde oralarda da fazla bir kurbanlığın elde kalmadığını söylediler. Aslında biz Diyanet’ten ‘975 TL hisse açıklaması’ gelince kurbanlık satışının azalacağından endişelenmiştik. Ama yine de vatandaşlar kurbanını besiciden alarak kesti. Üretici elindeki malı sattı ve elinde malı kalan pek olmadı. Ülke genelinde de kurbanlık satışları gayet iyi geçti” dedi.

“40 bin civarında kurbanlık hayvan satışı gerçekleşti”

Samsun’da 40 bin civarında kurbanlık satışının gerçekleştiğinin altını çizen Erdal Doğan, şunları söyledi:

“Samsun’da ortalama 20 bin büyükbaş, 20 bin de küçükbaş kurbanlık satıldı. Büyükbaş hisse satışları bin 800 ile 2 bin 200 TL arasında gitti. Küçükbaş kurbanlık satışları da bin 500 ile 2 bin TL arasında satıldı. Bu sene üretici umduğunu buldu. Umarım bir daha ki sene de böyle güzel bir kurban geçiririz. Hayvan üreticileri bu sürecin ardından bir daha ki senenin hazırlığını yapmaya başladı. Eksik olan hayvanlar tamamlanacak. Yaşı dolan hayvanlar kurbana hazırlanacak. Bizler üreten insanlarız. Milletimizin üreten insanlara daha çok değer vermesi lazım.”

Yorumlar (0)
banner378
24°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 08 Ağustos 2020
İmsak 04:19
Güneş 06:00
Öğle 13:15
İkindi 17:07
Akşam 20:20
Yatsı 21:53
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25