Samsun’dan Diyarbakır’a iyilik eli

Samsun’da yaşayan hayırsever bir vatandaş, Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde bulunan kırsal mahalle okuluna oyun parkı kurdu, öğrencilere kışlık mont ve ayakkabı hediye etti.

Samsun’dan Diyarbakır’a 800 km yol kat eden Olgun Aydoğan ve beraberindekiler, Bircemal Mahallesi’ndeki ilkokulun bahçesine salıncak, kaydırak gibi malzemelerden oluşan oyun parkı kurdu. Oyun parkını okul bahçesine kurarken jandarma ekipleri de kendilerine yardımcı oldu. Oyun parkının yanı sıra öğrencilere kışlık mont ve ayakkabı dağıttı.

Olgun Aydoğan oyun parkı, mont ve ayakkabıların yanında, öğrencilerin daha iyi eğitim görebilmesi için okula 2 adet dizüstü bilgisayar hediye etti.