Samsun’dan Bosna Hersek’e mermer ihracatı
AMASYA, ÇORUM, SAMSUN VE TOKAT’I İÇİNE ALAN TR83 BÖLGESİNDE DAHA ÖNCE HİÇ İHRACAT YAPMAMIŞ OLAN 20 FİRMAYA İHRACAT YAPTIRMAYI AMAÇLAYAN DANIŞMANLIK SÜRECİNDE, SAMSUN’DA BİR TRAVERTEN FİRMASI İLE SIRBİSTAN VE BOSNA HERSEK’TEN GELEN HEYET, “AMASYA BEJİ MERMERİ” İHRACATI İLE İLGİLİ GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞTİRDİ.
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından “Katma Değerli Üretim ve İhracat Sonuç Odaklı Programı” kapsamında yürütülen “Uygulamalı İhracat Danışmanlığı” faaliyeti devam ediyor.
Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat’ı içine alan TR83 Bölgesinde daha önce hiç ihracat yapmamış olan 20 firmaya ihracat yaptırmayı amaçlayan danışmanlık sürecinde, Samsun’da bir traverten firması ile Sırbistan ve Bosna Hersek’ten gelen heyet, “Amasya beji mermeri” ihracatı ile ilgili görüşmeler gerçekleştirdi. Toplantı sonucunda anlaşma sağlanırken son detaylar üzerinde görüşmeler devam ediyor.
Danışmanlık faaliyetlerini yürüten firma yetkililerinin de yer aldığı görüşmede; OKA Yatırım Destek Ofislerinin çalışmaları ve bölgede gerçekleştirdiği faaliyetler konusunda heyete bilgi verilirken önümüzdeki dönemde farklı sektörlerde gerçekleştirilebilecek iş birlikleri noktasında temasların sürdürülmesi kararlaştırıldı.
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