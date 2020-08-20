Samsun’dan Bosna Hersek’e mermer ihracatı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından “Katma Değerli Üretim ve İhracat Sonuç Odaklı Programı” kapsamında yürütülen “Uygulamalı İhracat Danışmanlığı” faaliyeti devam ediyor.

Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat’ı içine alan TR83 Bölgesinde daha önce hiç ihracat yapmamış olan 20 firmaya ihracat yaptırmayı amaçlayan danışmanlık sürecinde, Samsun’da bir traverten firması ile Sırbistan ve Bosna Hersek’ten gelen heyet, “Amasya beji mermeri” ihracatı ile ilgili görüşmeler gerçekleştirdi. Toplantı sonucunda anlaşma sağlanırken son detaylar üzerinde görüşmeler devam ediyor.

Danışmanlık faaliyetlerini yürüten firma yetkililerinin de yer aldığı görüşmede; OKA Yatırım Destek Ofislerinin çalışmaları ve bölgede gerçekleştirdiği faaliyetler konusunda heyete bilgi verilirken önümüzdeki dönemde farklı sektörlerde gerçekleştirilebilecek iş birlikleri noktasında temasların sürdürülmesi kararlaştırıldı.