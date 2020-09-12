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Samsun’dan 12 Eylül darbesi protesto edildi

SAMSUN’DA 12 EYLÜL 1980 DARBESİ 40. YILINDA VATANDAŞLAR TARAFINDAN PROTESTO EDİLDİ.

SAMSUN 12.09.2020, 16:41
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Samsun’dan 12 Eylül darbesi protesto edildi

Samsun’da 12 Eylül 1980 darbesi 40. yılında bazı STK’lar tarafından protesto edildi.

Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan eylemde darbe lanetlenerek demokrasi ve özgürlüğün önemine vurgu yapıldı. Darbe sonrası yaşanan tutuklama, idam ve işkenceler kınandı. Ülkenin darbe gerçeğini bir daha yaşamaması istendi.

Eylemde yapılan açıklamada ise bir hesaplaşma iklimi oluşturularak darbecilerden hesap sorulması istendi.

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