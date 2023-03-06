Samsun’daki okuldan depremzedeler için hayır etkinliği

Samsun’un Atakum ilçesinde bulunan Seyfi Demirsoy İlkokulu’nda depremzedeler için hayır etkinliği yapıldı.

Seyfi Demirsoy İlkokulu’nda öğretmenler, idareciler, okul aile birliği üyeleri, öğrenciler ve veliler tarafından hayır etkinliği düzenlendi. Geliri depremzedelere gönderilmek amacıyla düzenlenen hayır etkinliğine katılanlar adeta seferber oldu.

Her hafta düzenlenecek

Öğretmenler Tülay Şanalır ve Ebru Atasayar’ın ’Kardeşlik Eli Projesi’ çerçevesinde düzenlenen hayır etkinliği büyük ilgi gördü. Konuyla ilgili bir açıklamada bulunan Okul Müdürü Bünyamin Emeksiz, "Kahramanmaraş başta olmak üzere 11 ilimizde meydana gelen deprem felaketinden etkilenen kardeşlerimize yardımcı olmak ve yaralarını bir nebze hafifletmek için okulumuzda hayır etkinliği düzenledik. Bu etkinliği her hafta perşembe günleri tekrarlama kararı aldık. Etkinliğimiz haziran ayı sonuna kadar sürecek" dedi.

Duyarlılık gösterenlere teşekkür

Etkinlikte elde edilecek gelirlerin afetzedeler için kullanılacağını belirten Emeksiz, "Gelirin bir bölümü AFAD’a gönderilecek, kalanı ise okulumuzda o bölgeden gelen öğrencilerimizin ihtiyacını karşılamada kullanılacaktır. Okulumuz tarafından desteklenen bu etkinlikte emeği geçen bütün paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Duyarlılık gösteren herkese, milletimizin böyle zamanlarda ne kadar kenetlendiğini gösterdikleri için de şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu.