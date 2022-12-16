Samsun’daki kazada yaralanan kadın hayatını kaybetti

Samsun’da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan kadın tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun’un Terme ilçesi Samsun-Ordu karayolu Söğütlü mevkisinde bugün saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim K. idaresindeki 52 ACA 494 plakalı Lada marka otomobil önce yaya Gülser Özen’e (57) ardından da kavşak içinde dönüş için bekleyen Emrullah C. yönetimindeki 55 KD 315 plakalı Opel Astra marka otomobile çarptı. Kazada ağır yaralanan yaya Gülser Özen ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Özen yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.