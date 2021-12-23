Samsun’da zincirleme kaza: 3 yaralı

Samsun’un Bafra ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kuşçular Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bafra istikametine seyir halinde olan İ.Ç. (59) idaresindeki 55 JF 362 plakalı kamyonet ile İkiztepe istikametine seyir halinde olan Hasan K.(36) idaresindeki 55 ADB 978 plakalı otomobil çarpıştı. Arkasından gelen N.D.’nin (29) kullandığı 55 AAN 858 plakalı otomobil de kaza yapan araçlara çarpmamak için manevra yapması sonucu yolun sağında bulunan ağaca çarparak tarlaya devrildi. Kazada 55 ADB 978 plakalı otomobil sürücüsü Hasan K. ve aynı otomobilde yolcu olarak bulunan Murat S. ve Salim Ö. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Salim Ö. burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.