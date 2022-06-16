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Samsun’da yüzlerce metrelik konser kuyruğu

SAMSUN (İHA) – Samsun’da Manga, Fatma Turgut ve Sefo’yu dinlemek için konser alanına giden gençler kapıda yüzlerce metrelik kuyruk oluşturdu, içeri girmek için saatlerce sıra bekledi.

SAMSUN 16.06.2022, 21:49
Samsun’da yüzlerce metrelik konser kuyruğu

SAMSUN (İHA) – Samsun’da Manga, Fatma Turgut ve Sefo’yu dinlemek için konser alanına giden gençler kapıda yüzlerce metrelik kuyruk oluşturdu, içeri girmek için saatlerce sıra bekledi.

Yaz aylarının gelmesiyle gençlik konserleri başladı. Samsun’da bir otelde düzenlenen ve 4 gün sürecek Atakum Müzik Festivali’nin ilk gününde Fatma Turgut, Manga ve Sefo’yu dinlemeye gelen binlerce genç, yüzlerce metrelik kuyruk oluşturdu. Gençler, şarkıları dillere dolanan sanatçıları dinleyebilmek için saatlerce sıra bekledi.

Festivalin diğer günlerinde ise Hayko Cepkin, Emir Can İğrek, Levent Yüksel, Sagopa Kajmer, Selçuk Balcı, Emre Aydın, Can Bonomo ve Anıl Piyancı gibi birbirinden ünlü tam 24 isim sahneye çıkacak.

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