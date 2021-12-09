Samsun’da ‘Yunus Emre’ balesi dünya prömiyeri

Samsun Devlet Opera ve Balesi, bale sanatçısı ve başkoreograf Görkem Cengiz tarafından hayata geçirilen “Yunus Emre” balesinin dünya prömiyerini yapacak.

Yunus Emre’nin vefatının 700. yılı olması nedeniyle 2021 yılı, UNESCO tarafından anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alınmış, Cumhurbaşkanlığı tarafından da “Yunus Emre ve Türkçe Yılı” olarak ilan edilmişti. Bu nedenle hayata geçirilen ‘Yunus Emre’ bale eseri bale, opera, tiyatro ve klasik Türk müziği sanatçılarını buluşturacak.

Türk dili ve kültürünün en önemli şahsiyetlerinden Yunus Emre’yi dünya sahnelerine taşıyacak 2 perdelik “Yunus Emre” bale eserinin librettosu ve rejisi Görkem Cengiz’e ait. Eserin koreografları ise M. Kürşat Kılıç, Zeynep Bengier ve Görkem Cengiz. Türk sanat müziğinden ve sanatçı Erhan Yılmaz’ın eserlerinden özel olarak seçilen müzikler “Yunus Emre” balesi için Mehmet Yetimoğlu ve Görkem Cengiz tarafından düzenlendi.

Samsun Devlet Opera ve Balesi koro sanatçılarının ve Trabzon Devlet Tiyatrosu sanatçılarının katılımıyla sahnelenecek eserde Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosu orkestra sanatçıları da yer alacak.

11 Aralık Cumartesi akşamı küresel salgın kuralları gözetilerek gerçekleşecek dünya prömiyerinin 13-23 Aralık tarihlerinde de sahnelenmesi planlanıyor.