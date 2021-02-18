Samsun’da yolu kapalı mahalle sayısı 32’ye düştü

Samsun’da yoğun kar yağışından dolayı dün 162 olan yolu kapalı kırsal mahalle sayısı bugün 32’ye düştü.

Samsun il genelinde 15 Şubat Pazartesi günü başlayan yoğun kar yağışı sonucu 16 Şubat Salı günü 263 kırsal mahallenin yolu kapanmıştı. Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu kapalı yollar ulaşıma açılırken, kar yağışının devam etmesi dolayısıyla 162 mahalle yolu tekrar kapandı. Yapılan çalışmalar sonucu 130 mahallenin yolu açıldı. Geri kalan 32 kırsal mahalle yolunda da kar temizleme çalışmaları devam ediyor.

Samsun’da yolları kapalı mahallelerin ilçelere dağılımı şöyle: Alaçam 15, Ayvacık 4, Bafra 4, Yakakent 4, Canik 3 ve Tekkeköy 2.

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre 32 mahalle yolunun bugün ulaşıma açılacağı belirtildi.