Samsun’da yol çöktü, aracın lastiği içine düştü

Samsun’da yol çöktü, park halindeki aracın lastiği çukura düştü.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Cedit Mahallesi Ebusuud Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki kamyonetin sol ön lastiği yolun çökmesi sonucu çukurun içinde kalarak araç şasi üzerine oturdu. Olay yerine trafik ekipleri sevk edildi. Önce kriko yardımıyla lastiği kaldırılan araç, daha sonra kamyon ile çekilerek bulunduğu yerden kurtarıldı. Polis çukurun bulunduğu yere güvenlik şeride çekerek önlem alırken, durum belediyeye haber verildi.