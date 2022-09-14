Samsun’da yılın ahisi 50 yıllık tornacı seçildi

Samsun (İHA) – Samsun’da “35. Ahilik Kültür Haftası” etkinlikleri çerçevesinde yılın ahisi olarak torna ustası 65 yaşındaki Osman Demirtaş seçildi.

35. Ahilik Kültür Haftası etkinlikleri Samsun Yabancılar Pazarı’nda yapıldı. Etkinlikler kapsamında yılın ahisi, yılın kalfası ve yılın çırağı kaftanlarını giydi. Yılın ahisi seçilen 50 yıllık torna ustası Osman Demirtaş, düzenlenen törenle şed kuşandı.

“Ahilik sanatın ve ticaretin tam yoğurulmuş halidir”

Ahilik kavramının çok önemli olduğuna değinen Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, “Ahilik dediğimizde, ahlakla sanatın ve ticaretin tam yoğrulmuş hali yani bizim bugünlerde post modern çağda buluştuğumuz müşteri memnuniyeti, tüketici hakları, kalite kalibrasyonudur. Ne kadar kavram varsa bunların 12. ve 13. yüzyılda tam anlamıyla hayata geçirilmiş halidir. Bunu çok güzel bir şekilde anladık, gördük. Esnaflarımızda zaten bu anlamda, bu anlayışla çalışmalarına gayretlerine işlerine devam ediyorlar. Tüm temennimiz çalışmalarımız zaten bu yönde devam etmekte. Değerli esnaflarımız, bildiğiniz gibi yaklaşık 2 yıl süren bir pandemi dönemini hep birlikte yaşadık. O günlerde ne kadar zor zamanlar geçirdiğinizi, yaptığımız toplantılardan biliyoruz. Tüm gayretimiz çabamız, esnafımızın çok daha fazla, meşru, helalinden ve ticaret kurallarına uymak üzere tabii ki parasını kazanması ve yine iaşesini temin etmesidir" diye konuştu.

"Ahilik sistemini günümüzde yaşatmak daha kıymetli bir hale gelmiştir"

Kültürün daimi olarak yaşatılması gerektiğini vurgulayan Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, “Halka hizmet, hakka hizmet’ düsturuyla Anadolu’nun kadim geleneği olan ahilik haftası kutlamaları vesilesiyle sizlerle beraber olmanın mutluluğu içerisindeyim. Doğruluk, dürüstlük Emanete riayet, cömertlik, yardımseverlik gibi değerlerin ön planda olduğu eğitim ve terbiye, doğru düzgün çalışma, kaliteli mal üretme gibi ahlaki ilklerin telkin edildiği Ahilik sistemini günümüzde yaşatmak daha kıymetli bir hale gelmiştir. Rekabetin her şeyi mubah kıldığı bu zamanda bilim ve sanatla bu erdemli anlayışı devam ettirmeye gayret göstererek esnaf olmak hiç şüphesiz anlık kazançtan daha değerli, huzurlu ve onurludur” şeklinde konuştu.

Geçmiş değerlerin korunması gerektiğinin altını çizen Samsun Ticaret İl Müdürü Kürşat Turpçu, “İlk asırlarda ortaya çıkan fütüvvet teşkilatı sonrasında Ahilik kültürü artık kendi ülkemizin, milletimizin içine girmiş bulunmaktadır. Tarihi bir felsefi boyutu bulunmaktadır. Bu kültürün ve bunu artık hayata geçirmemiz gerekiyor. Bu kültürü ve değerli Ahilik kurulumuzun geçmiş ve gelecekteki değerlerini koruma için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

"Ahilik sisteminde işyeri sanatın ve ahlakın öğretildiği bir okuldur"

Samsun Esnaf Odaları Birliği Başkanı Hacı Eyüb Güler, "Ahilik Türk toplumunun yüzyıllarca ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda gelişimini sağlayan, meslek dayanışmasını, sanat ve ahlaki değerlerle koruyan ilk Türk esnaf birliklerinin adıdır. Ahilik birbirini seven, saygı duyan, yardım eden, fakiri gözeten, yoksulu barındıran, işi kutsal, çalışmayı bir ibadet sayan, din ve ahlak kurallarına sıkı sıkıya bağlı esnaf ve sanatkarların iş teşkilatı manasını taşır. Batı tarihindeki ticaret ve sanayinin gelişim döneminde çok sert geçen ’işçi-işveren’ münasebetleri, Ahilik kurumu içinde ’usta-çırak’ ilişkisi çerçevesinde bir ’saygı-görgü-bilgi’ ye dayanan eğitim potası içinde eritilmiştir. Ahilik sisteminde işyeri sanatın ve ahlakın öğretildiği bir okuldur. Emeğin karşılığı çalışanının alın teri kurumadan ödenirdi. Bu uygulama emek ve sermayenin barışık olduğu bir model oluşturmuştur" dedi.

Yılın kalfası Çarşamba, yılın çırağı Bafra Mesleki Eğitim Merkezi’nden

Konuşmalarının ardından Vali Dağlı ve beraberindekiler yılın ahisi olan 50 yıllık tornacı Osman Demirtaş’a kaftanını giydirdi, kuşağını taktı. Ardından yılın kalfası ise Çarşamba Mesleki Eğitim Merkezi Motorlu Araçlar Teknolojisi Otomotiv Gövde Dalında eğitim görmekte olan Mehmet Sevinç de kaftan giydi, kuşak taktı. Yılın çırağı ise Bafra İsmail Ahıskalı Mesleki Eğitim Merkezi Yiyecek, İçecek Hizmetleri Aşçılık Dalında eğitim görmekte olan Yeşim Kocabaş da kaftan giydi, şed kuşandı. Kutlama Ahilik pilavı ikram edilmesiyle son buldu. Programa Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar da katıldı.