Samsun’da yetişen sebzelere yurt dışından yoğun talep

SAMSUN (İHA) – Samsun’da yetiştirilen karnabahar, pırasa ve brokoli, Rusya, Almanya, Polonya, Gürcistan, Bulgaristan, Romanya ve Macaristan’a ihraç edildi.

Mart ayı içinde Bafra ilçesinde takriben 200 tır karnabahar ve brokoli değişik ülkelere gönderildi. Samsun’dan direk ve dolaylı olarak ihracat yapan firmalar tarafından Bafra Ovasında yetiştirilen 3 bin tona yakın karnabahar ve 150 ton brokoli ihracatı gerçekleştirildi.

Bafra Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir tarım paketleme ihracat ithalat limited şirketini ziyaret eden Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, ihracata hazırlanan ürünleri yerinde gördü.

Konu ile ilgili açıklama yapan İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, firma yetkilileri tarafından son bir ay içinde Almanya’ya 60 ton pırasa ihracatı gerçekleştirildiği bilgisi verildiğini, özellikle kışlık sebze üretiminde Samsun’un büyük bir potansiyele sahip olduğunu, son dönemlerde yurt içinden ve yurt dışından Samsun’da yetiştirilen kışlık sebzelere talebin artığını, bunun da fiyatlara olumlu yansıdığını ve çiftçinin yüzünün güldüğünü belirtti.