Samsun’da yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç kişiler unutulmuyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi sürdürdüğü sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde evde yemek ve temizlik destekleriyle 65 yaş ve üstü bakıma muhtaç, engelli vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.

Öz bakım ihtiyacını karşılayamayan yaşlı, engelli, hasta ve kimsesiz vatandaşlara yönelik desteğini sürdüren Samsun Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Yaşlı Bakım Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, evde bakım hizmetleriyle yüzleri güldürmeye devam ediyor. 2022 yılında 760 aileye, toplam 9 bin 600 kez ev temizliği, 7 bin 800 kez kişisel bakım ve banyo desteği verildi. 75 aile de 900 kez yemek hizmeti aldı. Yaşlı ve engelli vatandaşların evlerine misafir olan belediye görevlisi kadın ekipler, her hafta yemeklerini pişiriyor. Ayda 2 kez kişisel bakım ve banyolarını yaptıran ekipler, her ay evlerinin temizliğini de yapıyor.

Çiftlik Mahallesi’nde yaşayan Hüseyin-Hatice Kaya çiftinin evine konuk olan temizlik görevlilerinden Saliha Özkan, yaşlılara hizmetin kendisine nasip olduğu için Allah’a şükrettiğini söyledi. 10 yıldır işini severek yaptığının altını çizen Özkan, “İnsana hizmet, nasip ve gönül işidir. Yaşlıların bizlere çok ihtiyacı var. Zillerini çaldığımızda kapılarını sevinçle açıyorlar. ‘Evladım’ diye hitap ederken samimiyetlerini hissediyor, gözlerindeki parıltıyı görüyoruz. O güzel ses tonlarıyla öyle bir sesleniyorlar ki, çok duygulanıyoruz. O anı yaşamak gerekiyor. İşlerimizi yaparken mutlu oluyoruz. Sevinçlerini görmek ve dualarını almak yetiyor” dedi.

Büyükşehir Belediyesi’nden 7 yıldır evde bakım ve temizlik hizmeti aldıklarını anlatan Hüseyin Kaya, “Çocuklarımız şehir dışında yaşıyor. Çalışıyorlar. Her an yanımızda olamıyorlar. Büyükşehir Belediyesi olmasa kim bakacak? Görevli kızlarımız gelince bizlere de neşe, değişiklik oluyor. Her hafta yemek, ayda bir de temizlik için geliyorlar. Her yeri çekip çeviriyorlar, yerleri süpürüyor, siliyor, banyo ve tuvaletleri yıkayıp camları pırıl pırıl yapıyorlar. Hizmetlerinden dolayı çok memnunuz. Yemekleri de güzel. Bize çok faydaları var. Allah kızlarımızdan, yetkililerden ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir’den razı olsun“ şeklinde konuştu.

Parkinson hastası ev hanımı Hatice Kaya ise hastalığı sebebiyle evin işini yapamadığını, hizmetten dolayı çok memnun olduğunu söyledi.