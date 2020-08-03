Samsun’da yaralı ebabil tedavi ediliyor
DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YARALI OLARAK BULUNAN EBABİL KUŞU, SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN ‘GÜÇTEN DÜŞMÜŞ SAHİPSİZ HAYVAN BAKIM MERKEZİ’NDE TEDAVİ ALTINA ALINDI.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü tarafından yaralı olarak bulunan ebabil kuşu, Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi’nde tedavi altına alındı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından ayağı kırık halde bulunarak Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne teslim edilen ebabil kuşu, Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi’nde tedavi ediliyor. Ebabil kuşunun 3 haftadır merkezde tedavi edildiğini belirten Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Şube Müdürü Paria Tabatabaei, “3 hafta önce ayağı kırık halde merkezimize getirildi. 3 haftalık daha tedavi süreci var” dedi.
Klinikte tedavi altına alınan ebabil kuşunun iyileşme sürecinin hızla ilerlediğini ifade eden Tabatabaei, “Ebabil kuşları, sadece üremek için yere konuyor. Gece ve gündüz sürekli uçuyorlar. Diğer kuşlardan farklı olarak tüm hayatlarını uçarak geçirebiliyorlar. Tedavisi tamamlandığında biz de onu doğaya bırakacağız” diye konuştu.
|İmsak
|04:12
|Güneş
|05:55
|Öğle
|13:15
|İkindi
|17:09
|Akşam
|20:26
|Yatsı
|22:01
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurum BB
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25