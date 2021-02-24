Samsun’da yapı ruhsatı yüzölçümü yüzde 101,6 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun(TÜİK) açıkladığı verilere göre belediyeler tarafından verilen yapı ruhsatlarının 2020 yılında bir önceki yıla göre bina sayısı yüzde 93,7, yüzölçümü yüzde 101,6, değeri yüzde 134,3, daire sayısı ise yüzde 131,5 arttı.

TUİK, 2020 yılı yapı izin istatistiklerini açıkladı. Samsun’da yapı ruhsatı verilen yapıların 2020 yılında toplam yüzölçümü 1 milyon 989 bin 12 metrekare iken; bunun 977 bin 360 metrekaresi konut, 682 bin 938 metrekaresi konut dışı ve 328 bin 714 metrekaresi ise ortak kullanım alanı oldu.

Yapı kullanma izin belgesi yüzde 31,4 azaldı

Belediyeler tarafından verilen yapı kullanma izin belgelerinin 2020 yılında bir önceki yıla göre bina sayısı yüzde 27,4, yüzölçümü yüzde 31,4, değeri yüzde 21,9, daire sayısı yüzde 26,2 azaldı.

Toplam yüzölçümün yüzde 61,2’si konut alanı olarak gerçekleşti

Samsun’da yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların 2020 yılının on iki ayında toplam yüzölçümü 2 milyon 56 bin 6 metrekare iken; bunun 1 milyon 258 bin 785 metrekaresi konut, 412 bin 552 metrekaresi konut dışı ve 384 bin 669 metrekaresi ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.