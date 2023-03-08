Samsun’da yangında bir kişi hastanelik oldu

Samsun’da yangında dumandan etkilenen bir kişi hastanelik oldu.

Yangın, Samsun’un İlkadım ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi’nde sabaha karşı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.K.’ye (36) ait evde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken, evde bulunan S.K. dumandan etkilenerek ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.