Samsun’da yangında baba-kız hastanelik oldu

Samsun’da bir evde çıkan yangında baba-kız dumandan etkilenerek hastanelik oldu.

Olay, Samsun’un Zeytinlik Mahallesi’nde sabaha karşı saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İrfan Ş.’ye ait evde üçlü prizden yangın çıktı. Yangını fark ederek uykudan uyanan ev halkı ölümden döndü.

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken, dumandan zehirlenen İrfan Ş.(47) ve kızı Rabia Ş.(16) ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.