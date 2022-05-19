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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Avrupa Polis Teşkilatı’nın raporları da açık ve net bir şekilde gösteriyor ki İsveç’in Suriye’nin Haseki kentinde PKK/YPG irtibat ofisi aracılığıyla örgütün altyapı çalışmalarına destek verdiği net bir şekilde anlaşılıyor.&qu
Sözcü Çelik: "Yarın bir gün bir NATO üyesi ülke, Finlandiya ve İsveç’in yaptığı gibi NATO üyesi olan Türkiye’yi tehdit eden bu davranışlara devam ederse o zaman NATO içerisinde hiçbir karar alınmaz."
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(İsveç ve Finlandiya’nın NATO başvurusu) Sizin terör örgütlerine verdiğiniz destekler bize bir saldırı olarak ortaya çıkıyor. Bu hareketler hiçbir şekilde kabul edilemez. Bunlar da hiçbir şekilde müttefiklikle açıklanama
Samsun’da vosvos konvoyu
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde Samsun’da düzenlenen vosvos konvoyu renkli görüntülere sahne oldu.
SAMSUN 19.05.2022, 14:58
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde Samsun’da düzenlenen vosvos konvoyu renkli görüntülere sahne oldu.
İlkadım ilçesindeki Tütün İskelesi önünde toplanan vosvos tutkunları ve vatandaşlar 19 Mayıs’ı coşkuyla kutladı. Türlü renklerdeki vosvolar şehir turu yaptı. Geçtiği güzergahlardaki kimi vatandaşlar bu renkli anları cep telefonları ile kayıt altına alırken kimi vatandaşlar ise ellerinde Türk bayrakları ile konvoyu selamladı.