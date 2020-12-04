Samsun’da uzaktan eğitim sürecinde velilere de eğitim verilecek

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü, başlattığı yeni çalışmayla eğitimin vazgeçilmez paydaşı olan veliler, çocuklarıyla birlikte pandemi döneminde eğitim faaliyetlerine entegre edilecek.

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü yaptığı yeni proje ile “uzaktan eğitim“ faaliyetlerine farklı bir bakış açısı getiriyor. Proje kapsamında eğitimin vazgeçilmez paydaşı olan veliler, pandemi döneminde uzaktan eğitimde olan çocuklarıyla eğitim faaliyetlerine entegre edilecek. “Uzaktan Eğitim Yakından İlgi” parolasıyla Samsun’da eğitim gören tüm öğrenci velilerinin uzaktan eğitim sürecine hazırlanması ve eylem planlarına dâhil edilmesi amaçlanıyor. Yapılan çalışmaların içeriğinde akran ve öğretmen iletişimi, evde uzaktan eğitime uygun atmosferin sağlanması, kontrol mekanizması ve rutinlerin takibi gibi pedagojik ayrıntılar yer alacak. Pandemi günlerinde öğrencilere yönelik rehberlik hizmetleri kadar ebeveyn rehberliğinin büyük bir önem taşımasından yola çıkarak Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Samsun Veli Akademi’ de her ay farklı temada velilere yönelik eğitimler gerçekleştirilecek.

İlkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan alanında uzman rehber öğretmenler tarafından, yaklaşık 50 bin veliye uzaktan eğitimde dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda eğitim verilecek. Çalışma ile her ay ihtiyaçlar doğrultusunda belirlenecek temalarla, velilerin de uzaktan eğitim sürecine dâhil edilerek eğitim açısından pandemi sürecini en iyi şekilde geçirmesi sağlanacak.