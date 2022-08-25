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Samsun’da uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama
Samsun’un Bafra ilçesinde uyuşturucu ticaretinden adliyeye sevk edilen 2 kişiden 1’i tutuklandı, diğeri adli kontrolle serbest bırakıldı.
SAMSUN 25.08.2022, 19:04
Samsun’un Bafra ilçesinde uyuşturucu ticaretinden adliyeye sevk edilen 2 kişiden 1’i tutuklandı, diğeri adli kontrolle serbest bırakıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar neticesinde uyuşturucu sattığı tespit edilen U.Ö. ve S.S.’yi yakaladı. Yakalanan şahıslarda satışa hazır 8 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. İşlemlerinin ardından biri kadın 2 şüpheli, ‘uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan adliyeye sevk edildi. Şahıslardan U.Ö. tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi, S.S. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
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