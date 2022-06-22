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Samsun’da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 20 gözaltı

Samsun’un Bafra ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 20 kişi gözaltına alındı.

SAMSUN 22.06.2022, 12:58
Samsun’da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 20 gözaltı

Samsun’un Bafra ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 20 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uzun süredir takip edilen uyuşturucu satıcılarına karşı dün sabah operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslardan 10’u dün çıkarıldıkları Bafra Adliyesinde tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. Gözaltına bulunan 10 kişi de bugün İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından Bafra Adliyesine çıkarıldı.

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