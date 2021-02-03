Samsun’da TÜFE yüzde 16,61 arttı

Türkiye Tüketici Fiyat Endeksine(TÜFE) göre, Samsun’da bir önceki yılın aynı dönemine göre TÜFE yüzde 16,61 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) Tüketici Fiyat Endeksini açıkladı. Türkiye’de TÜFE bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,97 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12,53 artış gerçekleşti. Türkiye’de en düşük fiyat artışı yüzde 1,35 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda yaşandı. Bu grubu yüzde 2,12 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 6,13 ile eğitim ve yüzde 6,32 ile haberleşme grubu takip etti. TÜİK açıklamış olduğu rakamlara göre TÜFE Samsun’da aylık yüzde 1,41 artış gösterirken yıllık bazda yüzde 16,61 artış yaşandı.

Üretici Fiyat Endeksi yüzde 26,16 atış gösterdi

Türkiye İstatistik Kurumu’nun bildirmiş olduğu rakamlara göre, Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,16 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 13,64 artış gösterdi. Sanayinin dört ana sektöründe üretim yıllık yüzde 28,42 artış yaşandı. Artış yaşanan sektörler ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 19,17, imalatta yüzde 28,42, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 0,02, su temininde yüzde 25,88 artış olarak gerçekleşti.