Samsun’da trafik yoğunluğunu azaltacak yeni bir yol yapılıyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi, okullar ve hastaneler bölgesi Kadıköy Mahallesi ile Barış Bulvarı’nın trafik yükünü azaltmak amacıyla yeni yol açıyor. Osmaniye Caddesi’nin yapımı tamamlandığında ulaşım büyük oranda rahatlayacak.

Kırsal mahallelerin yol ve içme suyu problemlerinin önemli bir kısmını çözen Samsun Büyükşehir Belediyesi, kent merkezindeki altyapı yatırımlarını sürdürüyor. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, TOKİ konutları ile çok sayıda okulun bulunduğu Kıran ve Kadıköy mahallelerindeki trafik yoğunluğuna Büyükşehir Belediyesi, alternatif çözüm üretti. Hastaneler bölgesinin arkasında hafriyatların depolandığı araziyi temizleyen belediye, yol açma çalışması başlattı. Barış Bulvarı’na bağlanacak 850 metre uzunluğunda ve 20 metre genişliğindeki çift şeritli Osmaniye Caddesi, kısa sürede hizmete girecek.

Kadıköy Mahallesi Muhtarı Muzaffer Yılmaz, yapılacak olan yolun trafiğin rahatlamasına büyük katkı sağlayacağını kaydetti. Muhtar Yılmaz, “TOKİ’de oturan mahalle sakinlerimiz, öğrencilerimiz ve okul servisleri, bu yolu çok istiyordu. Yoğun talep vardı ve sürekli ne zaman yapılacağı soruluyordu. Resmi kurumların da gelecek olması sebebiyle yolun biran önce açılması gerekiyordu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir sözünde durarak çalışmaları başlattı. Burası daha önce harabe gibiydi, toprak ve hafriyat yığılıydı. Ekipler çok emek harcadı. Işıklandırması, kaldırımları ve SASKİ alt yapı çalışmalarıyla daha önemli hale gelecek. Öğrencilerimiz okullarına daha kısa zamanda ulaşacak. Servis araçları ve işlerine özel arabalarıyla giden vatandaşlarımız yakıttan tasarruf edecek. Başkanımız ve ekiplerine çok teşekkür ederim“ dedi.

Osmaniye Caddesi’ndeki çalışmalarla ilgili bilgi veren İlkadım Şube Şefi Oktay Altun, “Barış Bulvarı’da sürekli trafik yoğunluğu, kavşaklarda ise araç yığılmaları yaşanıyor. Doğu Çevre Yolu’ndan gelen araçlar da yoğunluğu artırıyordu. Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne ulaşım için Başkanımız Mustafa Demir’in talimatı ve daire başkanımızın kontrolünde alternatif bir güzergah yapıyoruz. Cadde sayesinde bulvarın trafik yükü ciddi bir şekilde azalacak. Yukarı köylere ve hastaneye ulaşım süresi de kısalacak, vatandaşlarımız ve öğrencilerimiz okullarına kolaylıkla ulaşabilecek. Bir iki gün içinde toprağını serip hizmete açmış olacağız. Zeminin oturması ve sertleşmesi için üzerinden bir kış geçtikten sonra da asfaltını dökeceğiz” ifadelerine yer verdi.

Mahalle sakinleri, yolun trafiği ciddi oranda rahatlatacağını belirterek memnuniyetlerini dile getirdiler.