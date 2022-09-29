Samsun’da trafik kazası: 4 yaralı

Samsun’da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Çarşamba ilçesi Ayvacık yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali D. idaresindeki 06 JS 037 plakalı hafif ticari araç ile Ömer G. yönetimindeki 55 RN 066 plakalı kamyon çarpıştı. Kazada, Zeynep Demirtaş, Gizem Demirtaş, Ayşe Demirtaş ve Mustafa Demirtaş yaralandı. Yaralılar, ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.