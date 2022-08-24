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Samsun’da trafik kazası: 3 yaralı
Samsun’da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
SAMSUN 24.08.2022, 12:55
Samsun’da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Sebze Hali yanında sabah saat 06.15’te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emrehan İ.’nin (24) kullandığı 55 EM 262 plakalı otomobil ile Çetin K. yönetimindeki 55 KF 986 plakalı sebze yüklü kamyonet çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Emrehan İ. ile Yusuf G. (24) ve Ali D. (41) yaralandı. Yaralılar, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Otomobil sürücüsü Emrehan İ.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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