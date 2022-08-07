banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Bu kilime paha biçilemiyor
Bu kilime paha biçilemiyor
Japon gelin Türk kültürüne hayran kaldı
Japon gelin Türk kültürüne hayran kaldı
Tarlada 80 kuruşa kadar düştü, tezgahta 4-5 lira
Tarlada 80 kuruşa kadar düştü, tezgahta 4-5 lira
Kuru incir ihracatı 232 milyon dolara ulaştı
Kuru incir ihracatı 232 milyon dolara ulaştı

Samsun’da trafik kazası: 2 yaralı

Samsun’da meydana gelen trafik kazazında 2 kişi yaralandı.

SAMSUN 07.08.2022, 11:49
Samsun’da trafik kazası: 2 yaralı

Samsun’da meydana gelen trafik kazazında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun’un Terme ilçesi Samsun Ordu karayolu Akçay mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hamdi T. idaresindeki 06 AH 1270 plakalı hafif ticari araç yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapınca sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkıp dolmuş durağına çarptı. Kazada, araç sürücüsü Hamdi T. ile yanında bulunan İrem B. yaralandı. Yaralılar, ambulansla Terme Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yorumlar (0)
29°
parçalı az bulutlu