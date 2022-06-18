banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Beşiktaş, Gedson Fernandes’i açıkladı
Beşiktaş, Gedson Fernandes’i açıkladı
Beytullah’a yüz sürmek tarih oldu
Beytullah’a yüz sürmek tarih oldu
YKS için son uyarılar!
YKS için son uyarılar!
Alişan Lojistik yılın lojistik şirketi oldu
Alişan Lojistik yılın lojistik şirketi oldu

Samsun’da trafik kazası: 2 yaralı

Samsun’da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

SAMSUN 18.06.2022, 11:02
Samsun’da trafik kazası: 2 yaralı

Samsun’da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Canik ilçesi Atatürk Mahallesi’nde Çevre Yolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömercan T. idaresindeki 55 AAT 64 plakalı hafif ticari araç, sürücünün önüne kedi çıkması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile yol kenarındaki trafik yön tabelasına çarpıp kaldırıma çıktı. Kazada araç sürücüsü Ömercan T. ile Simay D. yaralandı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yorumlar (0)
25°
az bulutlu