banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Alanyaspor-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri
Alanyaspor-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri
Engin Altay’dan Erdoğan’a 128 bin TL’lik dava
Engin Altay’dan Erdoğan’a 128 bin TL’lik dava
Premier Lig’de oruç tutan futbolculara izin
Premier Lig’de oruç tutan futbolculara izin
Otogar saldırısına hazırlanan teröristlerin görüntüleri yayınlandı
Otogar saldırısına hazırlanan teröristlerin görüntüleri yayınlandı

Samsun’da trafik kazası: 2 yaralı

Samsun’da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

SAMSUN 29.04.2021, 12:51
2
Samsun’da trafik kazası: 2 yaralı

Samsun’da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun-Ordu karayolu üzeri Çarşamba ilçesi Beylerce mevkisinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ordu istikametine seyir halinde ilerleyen İslam A. yönetimindeki 55 DJ 284 plakalı kamyonet, kavşaktan dönüş yapmak isteyen Aslan Ç. idaresindeki 52 LE 570 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç sürücüsü yaralandı. Yaralılar 112 acil ambulans ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?