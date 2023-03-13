Samsun’da trafik kazası: 2 yaralı

Samsun’un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun-Ordu Karayolu üzerinde Çarşamba ilçesi Dörtyol mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih C. yönetimindeki 55 AJM 688 plakalı cip ile Aleksi A.’nın kullandığı Gürcistan plakalı(SK 132 KS) minibüs çarpıştı. Kazada sürücü Fatih C. ile yanında yolcu olarak bulunan Suat Ö. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.