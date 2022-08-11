banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Tarlada çalışan işçi kadınlardan hemcinslerine sitem
Tarlada çalışan işçi kadınlardan hemcinslerine sitem
Borsa güne rekor seviyede başladı
Borsa güne rekor seviyede başladı
Cari denge 3,45 milyar dolar açık verdi
Cari denge 3,45 milyar dolar açık verdi
İmamoğlu'ndan Beton Mikseri Uyarısı
İmamoğlu'ndan Beton Mikseri Uyarısı

Samsun’da trafik kazası: 2 yaralı

Samsun’da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

SAMSUN 11.08.2022, 16:04
Samsun’da trafik kazası: 2 yaralı

Samsun’da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bafra ilçesi Samsun-Sinop karayolu Lengerli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yunus Ertut idaresindeki 46 KP 881 plakalı kapalı kasa minibüs ile Olgun Keskin yönetimindeki 55 NL 897 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araç sürücüsü Olgun Keskin ile Melahat Keskin yaralandı. Yaralılar, Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yorumlar (0)
26°
parçalı bulutlu