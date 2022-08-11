Samsun’da trafik kazası: 2 yaralı

Samsun’da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bafra ilçesi Samsun-Sinop karayolu Lengerli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yunus Ertut idaresindeki 46 KP 881 plakalı kapalı kasa minibüs ile Olgun Keskin yönetimindeki 55 NL 897 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araç sürücüsü Olgun Keskin ile Melahat Keskin yaralandı. Yaralılar, Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.