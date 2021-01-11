Samsun’da trafik kazası: 1 yaralı

Samsun’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun’un Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi’nde İlkadım Bulvarı viyadük altında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinan Özkoçak idaresindeki 55 ABK 813 otomobil yaya Cansel Yalçın’a (17) çarptı. Kazada yaralanan genç kız 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.