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Samsun’da trafik kazası: 1 yaralı
Samsun’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
SAMSUN 29.11.2021, 19:07
Samsun’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Kavak ilçesi Samsun-Ankara karayolunun 61. kilometresi Üçhanlar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tahir Gün idaresindeki 16 DZ 713 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Kazada yaralanan Fatma Gün, ambulansla Kavak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.