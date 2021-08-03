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Samsun’da trafik kazası: 1 yaralı

Samsun’da otomobilin kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

SAMSUN 03.08.2021, 17:45
Samsun’da trafik kazası: 1 yaralı

Samsun’da otomobilin kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun’un Tekkeköy ilçesi Gelemen mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdullah E.’nin kullandığı 05 FS 589 plakalı otomobil kırmızı ışıkta bekleyen Erkan Ö. yönetimindeki 55 EA 933 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada Satu E. yaralandı. Yaralı, 112 ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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