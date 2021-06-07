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Samsun’da trafik kazası: 1 yaralı

Samsun’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

SAMSUN 07.06.2021, 16:41
Samsun’da trafik kazası: 1 yaralı

Samsun’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun’un Canik ilçesi İlkadım Bulvarı viyadük altı yüzme havuzu karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mert Ç. idaresindeki 06 BMV 03 plakalı otomobil, Alaattin K. yönetimindeki 52 KG 853 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada yaralanan Nazlı Ç., 112 ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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