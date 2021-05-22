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Samsun’da trafik kazası: 1 yaralı

Samsun’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

SAMSUN 22.05.2021, 14:48
Samsun’da trafik kazası: 1 yaralı

Samsun’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmet A. idaresindeki 55 DJ 586  plakalı otomobil ile Görkem K.’nin kullandığı 55 LC 278 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan otomobil sürücü Görkem A., 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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