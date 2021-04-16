Samsun’da trafik kazası: 1 yaralı

Samsun’da iki aracın çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun’un 19 Mayıs ilçesi Samsun-Sinop karayolunun 58. kilometresi Tepeköy Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Safa Şaffak idaresindeki 55 NA 360 plakalı otomobil ile İsmail Aydın yönetimindeki 55 AEN 419 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, araç sürücüsü Sefa Şaffak yaralandı. Yaralı, 112 ekipleri tarafından ambulansla Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.